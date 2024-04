VÍDEO: Ônibus da Integra pega fogo dentro de garagem em Salvador | A TARDE

Um forte incêndio aconteceu na noite desta terça-feira, 2, dentro da garagem de ônibus G1, que fica localizado no bairro Praia Grande, na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Informações preliminares apontam que as chamar teriam começado após uma pane elétrica em um dos coletivos. O veículo estava estacionada quando o fogo inicou, mas testemunhas relatam que nenhum outro ônibus foi atingido.

Imagens gravadas por moradores e enviadas ao Portal A TARDE mostram o veículo completamente em chamas. Ainda não há informações sobre feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para debelar as chamas. A equipe de reportagem tentou contato com a guarnição, a fim de obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais