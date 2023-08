Vídeo: Ônibus é incendiado por criminosos no Jardim Santo Inácio

Um ônibus pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 11, no Jardim Santo Inácio, em Salvador. O veículo pegou fogo na Av. Cardeal Avelar Brandão Villela, próximo ao Complexo Penitenciário de Salvador (veja o vídeo abaixo).

Informações preliminares apontam que o ônibus fazia a linha Pirajá/Itapuã. Dois homens entraram no veículo, mandaram o motorista desligar o veículo, roubaram os passageiros e depois tocaram fogo no ônibus com os passageiros dentro. Não há informações de pessoas feridas.

A ocorrência foi registrada por volta das 4h30 da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. O ônibus ficou completamente destruído. Policiais militares e da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) interditaram uma faixa da via. O trânsito segue lento no local.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que policiais militares e civis foram enviados ao local. Uma investigação foi iniciada e testemunhas serão ouvidas. Câmeras de segurança estão sendo verificadas.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) comunicou que as aulas na Escola Municipal Santo Inácio foram suspensas nesta manhã, devido a sensação insegurança. Com isso, mais de 300 alunos foram afetados.

Segundo na semana

Na última quarta-feira, 9, também pelo período da manhã, um ônibus foi incendiado no bairro de São Marcos. Com isso, chegam a dois o número de coletivos que tiveram fogo ateado, nesta semana, em Salvador. Ao todo, a capital baiana registrou cinco incêndios em veículos de transporte público neste ano.

O motivo para a primeira ocorrência da semana seria uma retaliação à morte de dois suspeitos, ocorrida em confronto com a Polícia Militar (PM-BA), na segunda-feira. O suspeito de ser o mandante do ato é um criminoso conhecido como 'Jeferson DH'.

Vídeo:

Reprodução | Redes Sociais