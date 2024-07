VÍDEO: Pai denuncia suspeito de aliciar filha de 11 anos em Salvador

Reinan Silva teria tentado contato com a criança pelo perfil no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Reinan Silva está sendo acusado de aliciar uma menina de 11 anos, cujas iniciais são L.V.S.S. A denúncia foi registrada através da delegacia virtual da Polícia Civil pelo pai da vítima, identificado apenas pelo prenome de Carlos.

De acordo com o depoimento no boletim de ocorrência, ao qual o Portal A TARDE teve acesso, o pai alega que o suspeito teria entrado em contato a menina através do perfil dela no Instagram, que é monitorado por ele.



Após visualizar a mensagem, o pai teria se passado pela menina com a finalidade de obter mais informações contra o suspeito. Na conversa, Reinan chega a pedir número de telefone, pedir fotos, sugerir encontros e convidar a criança para viagens. O denunciante ainda diz que ela tem apenas 11 anos, mas o suspeito afirma que "não tem problema".

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em outro momento, após trocar número com o indivíduo, o pai realiza uma chamada de vídeo se passando pela menina e consegue visualizar o rosto do suspeito, confirmando se tratar realmente de Reinan.



O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil, a fim de obter mais detalhes sobre o ocorrido. O caso segue sendo investigado e o indivíduo é procurado.

