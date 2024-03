Vídeo: pedestres são atropelados por carro desgovernado em Salvador | A TARDE

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo, 17, no bairro do Alto da Terezinha, no subúrbio Ferroviários de Salvador. Um carro desgovernado atropelou dois homens, que estavam na calçada, e as imagens foram registradas por câmeras de segurança.

O atropelamento aconteceu por volta das 20h20. Os pedestres subiam a ladeira de acesso à Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Avenida Suburbana, em direção ao final de linha do bairro.

Nas imagens, é possível ver que o carro desce a ladeira desgovernado, atropela os dois homens em cheio e ainda atinge a entrada de uma residência.

As duas vítimas foram internadas em estado grave no Hospital do Subúrbio. Uma mulher foi encontrada ferida dentro do veículo e também foi levada para a unidade de saúde, mas com ferimentos leves.

Um motoqueiro estava estacionado a poucos metros do acidente e conseguiu correr, mas o carro atingiu a motocicleta. Informações iniciais apontam que o motorista do carro abandonou o veículo no local após o atropelamento.

Assista:

Reprodução | Redes Sociais