Vídeo: plano de fuga frustrado e visitas suspensas na Lemos Brito | A TARDE

Policiais penais da Penitenciária Lemos Brito evitaram uma tentativa de fuga da penitenciária Lemos Brito, no bairro de Mata Escura, em Salvador. De acordo com apurações do Portal A TARDE, o caso aconteceu no último domingo, 18, quando os agentes escutaram um barulho vindo do Módulo V, mesmo lugar onde sete detentos escaparam em outubro do ano passado, e foram até a região. Lá, eles encontraram os presos tentando furar a parede para escapar. Os detentos conseguiram apenas causar danos superficiais na parede.

Nesta terça-feira, 20, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) emitiu uma nota informando da suspensão das visitas após um princípio de motim.

"As visitas aos internos do Módulo V da Penitenciária Lemos Brito estão suspensas em razão de uma intervenção que está sendo realizada na Unidade, após um princípio de motim provocado por alguns internos, na manhã desta terça-feira (20). A Coordenação de Vigilância, o Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP) , 12 policiais militares da Companhia de Intervenção Rápida (CIRP) do Batalhão de Guardas, além dos policiais penais plantonistas, estão na Unidade, em inspeção, neste momento".

