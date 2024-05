Vídeo: população furta ferros de ônibus que pegou fogo no Comércio | A TARDE

A carcaça do ônibus que pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 6, foi saqueada por populares que estavam no bairro do Comércio, em Salvador. Antes mesmo do Corpo de Bombeiros encerrar o processo de controle das chamas do incêndio, a população saqueou as ferragens do veículo.

No vídeo feito pela reportagem do Grupo A TARDE é possível ver homens e mulheres arrancando os ferros do ônibus. Uma parte das pessoas usa tecidos e peças de roupas para fazer a retirada do material, que está quente devido às chamas. O objetivo da população que participou da ação é vender as ferragens posteriormente.

>> Rodoviários relatam drama vivido em ônibus que pegou fogo no Comércio

O incêndio aconteceu na altura do Terminal da França, próximo à Praça da Inglaterra, devido a uma pane elétrica no próprio veículo. O ônibus fazia a linha 1607- Paripe x Barra, quando apresentou o problema. A situação foi identificada pelo motorista, que orientou que os passageiros e a cobradora descessem a tempo. Não houve feridos.

Este é o quarto ônibus que pega fogo em um curto período de tempo em Salvador. Na semana passada, três ônibus foram criminalmente incendiados na capital baiana, gerando um prejuízo de mais de R$ 2,5 milhões. Para se ter ideia, repor cada ônibus destruído dessa forma custa, em média, a R$ 850 mil dos cofres públicos, conforme o secretário de Mobilidade informou ao Grupo A TARDE.



