Rodoviários relatam drama vivido em ônibus que pegou fogo no Comércio | A TARDE

O incêndio que atingiu um ônibus da empresa Integra, que fazia a linha Paripe x Barra não deixou feridos, na manhã desta segunda-feira, 6. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, o motorista do ônibus, João Souza Santos, relatou os momentos de tensão que viveu antes das chamas consumirem todo o veículo coletivo.



"A pessoa solicitou o ponto e eu parei. Quando abri a porta, o pessoal começou a descer e eu percebi a fumaça preta. Eu levantei e vi o fogo por baixo, peguei o extintor, mas quando eu ia usar, as labaredas subiram de vez. Depois não teve como, não deu para apagar", contou o motorista.

Questionado se alguém teria chegado a se ferir, João negou totalmente a possibilidade. "Não, de jeito nenhum. Graças a Deus, quando começou a subir as chamas, o povo já estava todo do lado de fora. Não tinha ninguém dentro do ônibus".

Cobradora do ônibus, Débora sofreu alguns prejuízos para além do susto vivenciado com as chamas. "Meus documentos ficaram todos lá dentro. Minha mochila que trago diariamente para a empresa, não deu tempo de voltar para pegar, porque o fogo se alastrou muito rápido".

Em uma situação como essa, cabe aos funcionários do veículo instruir os passageiros para manter a calma e evacuar o local em segurança. Sobre esse momento, Débora relatou o drama vivido.

"Com certeza (tem que manter a calma). Eu tenho que ter calma para acalmar os passageiros, depois ainda tenho que seguir calma para também acalmar o motorista. Graças a Deus todos estão bem, em perfeito estado", completou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram acionados para trabalhar na ocorrência.

Publicações relacionadas