Vídeo registra suposta tentativa de homicídio contra rifeiro

Blogueiro Ramhon Dias foge de homem armado - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O rifeiro e influenciador digital Ramhon Dias foi baleado na tarde deste sábado, 6, no bairro de Vale dos Lagos, em Salvador. Um vídeo registrou a perseguição e a tentativa de homicídio contra Dias.

Nas imagens, é possível observar que o blogueiro corre e se afasta de um homem armado, que mesmo distante, efetua disparos com uma arma de fogo. Não foi confirmada se a ação se tratou de uma tentativa de assalto ou uma execução. O carro de Ramhon teve o vidro quebrado por causa de um dos tiros.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar confirmou o fato. A investigação será feita pela equipe da 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima), que informou que "de acordo com informações prestadas pelo comunicante, ele estava saindo do barbeiro quando foi surpreendido por um homem armado que deflagrou disparos. O homem atingido foi socorrido para uma unidade de saúde. Diligências já estão sendo realizadas para o esclarecimento das circunstâncias do caso".