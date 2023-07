Vídeo: trio suspeito de roubo é preso no Rio Vermelho

Três suspeitos de roubo de veículo foram presos em flagrante na tarde de sexta-feira, 28, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, a captura aconteceu por volta das 16h40. Policiais do Batalhão Apolo chegaram ao paradeiro do trio após serem acionados via Cicom. A informação seria de que um veículo vermelho com três indivíduos havia cometido roubo no bairro da Federação e fugido para a Avenida Garibaldi.

Ainda conforme a corporação, os militares realizaram rondas no bairro, quando visualizaram o automóvel suspeito que, ao notar a presença dos pms, tentou fugir. O carro foi alcançado e, ao ser realizada a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e duas intactas, um simulacro de pistola e dois relógios.

Ao ser realizada a inspeção no veículo, foi constatado que a placa ostentada era clonada e o automóvel possuía restrição de roubo. Os três suspeitos foram detidos e encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foi registrada a ocorrência.

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE é possível ver o momento em que os policiais militares abordam e prendem os suspeitos. [Veja vídeo]



Cidadão Repórter