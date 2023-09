Vídeo: veículo é destruído por fogo no bairro do Comércio

Um veículo ficou completamente destruído por um incêndio na manhã desta segunda-feira, 25, no bairro do Comércio, Cidade Baixa de Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista parou o carro no acostamento após apresentar falha mecânica e minutos depois o veículo começou a pegar fogo.

Um leitor do Portal A TARDE flagrou o momento exato em que o veículo era consumido pela chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar o fogo, mas o carro já estava completamente destruído. A carcaça deverá ser removida por uma guincho da Transalvador.

O motorista não sofreu ferimentos. A suspeita do proprietário, que estava indo para o trabalho, é que uma pane elétrica tenha provocado o incêndio.





Incêndio aconteceu próximo do Instituto do Cacau Leitor A Tarde