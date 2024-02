"Vou pisar mais no acelerador", diz Bruno Reis sobre pós-Carnaval | A TARDE

Carnaval chegou e com ele as atribuições do Poder Público. Questionado sobre a provável candidatura para reeleição em Salvador, o prefeito Bruno Reis (UB), disse não estar pensando ainda em eleição.

"Em 2024, penso em fazer o melhor ano em relação a mandato. Quando passar o Carnaval, vamos pisar ainda mais no acelerador. Na semana de Carnaval, começamos ontem a escola de R$ 20 milhões de reais no Subúrbio, com piscina, bem como começamos outra escola também em Cosme de Farias, com valor de quase R$ 10 milhões. E ainda temos muitas entregas para fazer", disse.

Bruno prevê ainda que março vai ser um mês de conciliações dos trabalhos da gestão com a política. "Vai ser o mês de organizar os partidos para dar tranquilidade a nossa base e as candidaturas proporcionais. Vamos fazer isso com muita sabedoria. Quando chegar em agosto, momento da campanha, aí a gente vai ter a oportunidade de travar o bom debate, de apresentar propostas, ideias, caso decida ser candidato", finalizou.