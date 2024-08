Baianos podem emitir Carteira de Identidade Nacional gratuitamente

Documento federal que tem como objetivo unificar o registro geral de pessoas e evitar fraudes. - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Desde o dia 9 de julho de 2024, os baianos estão aptos a emitir gratuitamente a Carteira de Identidade Nacional (CIN) - documento federal que tem como objetivo unificar o registro geral de pessoas e evitar fraudes.

O novo sistema de identificação foi oficialmente adotado para aumentar a segurança dos cidadãos e evitar fraudes, pois ao contrário do RG, que poderia variar de acordo com o estado, o CPF é único no território nacional. A primeira via do documento é gratuita e já está disponível para solicitação.

No início deste mês, a Bahia ampliou o número de unidades para a emissão do documento para sete postos. A ação, coordenada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) em parceria com a Secretaria da Administração (Saeb) inclui cinco novos locais na capital e dois na Região Metropolitana de Salvador (RMS), expandindo o acesso ao documento atualizado, que promete maior segurança e praticidade aos cidadãos.

Os novos postos de emissão em Salvador são os SAC Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia, Comércio, Uruguai, Cajazeiras, Liberdade, Pau da Lima e Periperi, na capital; além de Candeias, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho na RMS. Desde o dia 15, Feira de Santana, Conquista, Ilhéus, Irecê, Itabuna e Barreiras passaram a contar com os serviços.

Emissão na Bahia

O agendamento para emissão da primeira via na Bahia é realizado através do site ba.gov.br ou do aplicativo. Não há necessidade imediata de renovação para quem possui o modelo antigo, cuja validade se estende até 2032.