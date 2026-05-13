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DECANSO

Baianos terão feriadão de 4 dias em junho antes do São João

Este será o quinto feriado prolongado do ano de 2026

Yuri Abreu
Por
Salvador terá feriadão de quatro dias em junho
Salvador terá feriadão de quatro dias em junho -

Os baianos vão ganhar, em breve, mais um feriado prolongado para descansar, no início de junho, antes do São João — será o quinto do ano, após o Réveillon, o Carnaval, a Semana Santa e o Dia do Trabalho.

Em Salvador, a Prefeitura publicou um decreto em que suspende o expediente no dia 5 de junho (sexta-feira), um dia após o feriado de Corpus Christi (4 de junho).

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Combinados com o sábado e domingo (6 e 7 de junho), eles formam um bloco de quatro dias seguidos sem expediente — pelo menos para quem é servidor público federal ou do município.

Segundo o documento, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira, 12, a ressalva fica apenas para serviços cuja prestação não admita interrupções — saúde e transporte são exemplos.

Compensação

O cumprimento desse ponto facultativo, de acordo com a Prefeitura de Salvador, ocorrerá por compensação mediante acréscimo de uma hora na jornada mensal de trabalho no dia útil antes e/ou após o dia 5 de junho.

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Quem vai folgar?

Para os servidores públicos — federais e do Município de Salvador, a folga de quatro dias está garantida.

No entanto, para os que trabalham no setor privado, essa garantia, na capital baiana, não existe — a decisão pela extensão do período de descanso vai de acordo com cada local.

No caso de 2026, apenas o dia de Corpus Christi (na quinta-feira), é considerado feriado municipal. A sexta-feira, 5 de junho, é considerado dia útil.

E as outras folgas?

Depois de junho, o calendário ainda reserva outras pausas no segundo semestre.

Entre os feriados nacionais confirmados estão:

  • 7 de setembro (segunda-feira)
  • 12 de outubro (segunda-feira)
  • 2 de novembro (segunda-feira)
  • 15 de novembro (domingo)
  • 20 de novembro (sexta-feira)
  • 25 de dezembro (sexta-feira)
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Tags

Corpus Christi Feriado 2026 São João 2026

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