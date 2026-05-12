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COMENDA DOIS DE JULHO

Promotora antirracista e frei bolsonarista receberão honraria na Alba

Homenagens foram aprovadas pelos deputados na sessão desta terça-feira, 12

Anderson Ramos
Por
Lívia Sant’Anna Vaz e Frei Gilson serão homenageados com a Comenda Dois de Julho.
Lívia Sant’Anna Vaz e Frei Gilson serão homenageados com a Comenda Dois de Julho. -

Na sessão desta terça-feira, 12, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou quatro projetos de resolução para a concessão da Comenda Dois de Julho.

Uma das homenageadas é Lívia Sant’Anna Vaz, promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Autora da proposta, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) justificou que a honraria é um reconhecimento pela destacada atuação na promoção dos direitos humanos, no combate ao racismo, à intolerância religiosa e na defesa da igualdade de gênero e da população LGBTQIA+.

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Quem também será homenageado é o Frei Gilson. Com milhões de seguidores nas redes sociais, o líder religioso ficou conhecido pos seus discusos polêmicos sobre pautas morais, costumes e política.

Por conta de seus posicionamentos, ele é frequentemente associado aos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A honraria a Frei Gilson foi sugerida pelo deputado Penalva (PP).

Demais homenagens

A Alba também aprovou a proposta do deputado Bobô (PCdoB) para conceder a Comenda Dois de Julho para Paulo Roberto Figueredo de Oliveira, mais conhecido como Paulinho Boca de Cantor.

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O músico foi um dos fundadores da lendária banda Novos Baianos, ao lado de Moraes Moreira, do poeta Luiz Galvão, da cantora Baby do Brasil e do guitarrista Pepeu Gomes.

Por fim, a última honraria aprovada será entregue para Jeandro Laytynher Ribeiro, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), desde janeiro de 2023. A medalha veio de uma proposta do deputado Fabrício Falcão (PCdoB).

Comenda

A Comenda Dois de Julho é a mais alta honraria concedida pela Alba. Ela homenageia personalidades com reconhecida contribuição ao desenvolvimento político, administrativo, social ou cultural da Bahia e à defesa das liberdades.

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Alba Comenda Dois de Julho Frei Gilson Lívia Sant’Anna Vaz Paulinho Boca de Cantor

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