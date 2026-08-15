Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

CLIMA

Baixa umidade coloca 103 cidades da Bahia em alerta

Índices podem atingir até 12% em alguns municípios localizados da região central até o oeste

Yuri Abreu
Por
Mais de 100 cidades da Bahia estão em alerta devido à baixa umidade
Mais de 100 cidades da Bahia estão em alerta devido à baixa umidade - Foto: Tânia Rego | Ag. Brasil

Um comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 103 municípios da Bahia em situação de alerta neste sábado, 15. O aviso meteorológico aponta risco moderado a elevado de problemas de saúde e desconforto físico provocados pelo acentuado ressecamento do ar em diversas regiões baianas.

A condição é provocada pela presença de uma massa de ar quente e seco, que favorece a elevação das temperaturas e dificulta a formação de nuvens.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o órgão, os índices de umidade relativa do ar devem oscilar entre 20% e 12%. Os menores valores estão previstos para o Centro-Norte, Extremo-Oeste, Centro-Sul e Vale São-Franciscano da Bahia. Para parâmetros de comparação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que valores abaixo de 60% já exigem atenção da população.

Confira a lista dos municípios baianos que serão afetados pela baixa umidade:

  • América Dourada
  • Angical
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barra do Mendes
  • Barreiras
  • Barro Alto
  • Bom Jesus da Lapa
  • Boninal
  • Boquira
  • Botuporã
  • Brejolândia
  • Brotas de Macaúbas
  • Buritirama
  • Caculé
  • Caetité
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Campo Formoso
  • Canápolis
  • Canarana
  • Candiba
  • Carinhanha
  • Casa Nova
  • Catolândia
  • Caturama
  • Central
  • Cocos
  • Condeúba
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Érico Cardoso
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Gentio do Ouro
  • Guajeru
  • Guanambi
  • Ibiassucê
  • Ibipeba
  • Ibipitanga
  • Ibitiara
  • Ibititá
  • Ibotirama
  • Igaporã
  • Ipupiara
  • Irecê
  • Itaguaçu da Bahia
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • João Dourado
  • Juazeiro
  • Jussara
  • Lagoa Real
  • Lapão
  • Licínio de Almeida
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Macaúbas
  • Malhada
  • Mansidão
  • Matina
  • Morpará
  • Morro do Chapéu
  • Mortugaba
  • Muquém do São Francisco
  • Novo Horizonte
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Ourolândia
  • Palmas de Monte Alto
  • Paramirim
  • Paratinga
  • Piatã
  • Pilão Arcado
  • Pindaí
  • Presidente Dutra
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Rio do Antônio
  • Rio do Pires
  • Santa Maria da Vitória
  • Santa Rita de Cássia
  • Santana
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • São Gabriel
  • Seabra
  • Sebastião Laranjeiras
  • Sento Sé
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Sobradinho
  • Souto Soares
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Tanque Novo
  • Uibaí
  • Umburanas
  • Urandi
  • Wanderley
  • Xique-Xique

A aridez do clima eleva as chances de:

  • Ressecamento da pele;
  • Irritação nas vias aéreas;
  • Desconforto nos olhos e na boca.

Além dos impactos diretos ao bem-estar, a baixa umidade potencializa a propagação de focos de queimadas em áreas de vegetação.

Recomendações de saúde e prevenção

Diante do quadro de ar seco, especialistas e órgãos meteorológicos orientam a adoção de medidas preventivas para mitigar os efeitos na saúde:

  • Ingestão de líquidos: manter o consumo frequente de água e sucos, evitando bebidas alcoólicas e cafeinadas;
  • Umidificação de ambientes: utilizar aparelhos umidificadores ou recorrer a métodos práticos, como colocar bacias com água e toalhas molhadas nos cômodos;
  • Proteção tópica: usar cremes hidratantes para o corpo e lábios, além de soro fisiológico para aliviar o ressecamento das mucosas nasais e oculares;
  • Cuidados com a rotina: reduzir a exposição direta ao sol e suspender a prática de atividades físicas intensas nos horários de maior calor e menor umidade.

Em casos de emergência, transtornos de saúde graves ou registro de focos de incêndio, a população deve contactar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros por meio do número 193. Informações detalhadas sobre a cobertura dos avisos e atualizações do tempo estão disponíveis na página oficial do Inmet.

Mais 13 estados afetados

Além da Bahia, mais 13 estados estão com alerta laranja para baixa umidade do ar. O alerta abrange áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste:

  • Norte: Pará, Rondônia e Tocantins
  • Nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí
  • Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
  • Sudeste: Minas Gerais e São Paulo
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia clima tempo

Relacionadas

Mais lidas