CLIMA
Baixa umidade coloca 103 cidades da Bahia em alerta
Índices podem atingir até 12% em alguns municípios localizados da região central até o oeste
Um comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 103 municípios da Bahia em situação de alerta neste sábado, 15. O aviso meteorológico aponta risco moderado a elevado de problemas de saúde e desconforto físico provocados pelo acentuado ressecamento do ar em diversas regiões baianas.
A condição é provocada pela presença de uma massa de ar quente e seco, que favorece a elevação das temperaturas e dificulta a formação de nuvens.
De acordo com o órgão, os índices de umidade relativa do ar devem oscilar entre 20% e 12%. Os menores valores estão previstos para o Centro-Norte, Extremo-Oeste, Centro-Sul e Vale São-Franciscano da Bahia. Para parâmetros de comparação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que valores abaixo de 60% já exigem atenção da população.
Confira a lista dos municípios baianos que serão afetados pela baixa umidade:
- América Dourada
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Alto
- Bom Jesus da Lapa
- Boninal
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Buritirama
- Caculé
- Caetité
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canápolis
- Canarana
- Candiba
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Cocos
- Condeúba
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Érico Cardoso
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Guajeru
- Guanambi
- Ibiassucê
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Ipupiara
- Irecê
- Itaguaçu da Bahia
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- João Dourado
- Juazeiro
- Jussara
- Lagoa Real
- Lapão
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macaúbas
- Malhada
- Mansidão
- Matina
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mortugaba
- Muquém do São Francisco
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Paramirim
- Paratinga
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Presidente Dutra
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Santa Maria da Vitória
- Santa Rita de Cássia
- Santana
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanque Novo
- Uibaí
- Umburanas
- Urandi
- Wanderley
- Xique-Xique
A aridez do clima eleva as chances de:
- Ressecamento da pele;
- Irritação nas vias aéreas;
- Desconforto nos olhos e na boca.
Além dos impactos diretos ao bem-estar, a baixa umidade potencializa a propagação de focos de queimadas em áreas de vegetação.
Recomendações de saúde e prevenção
Diante do quadro de ar seco, especialistas e órgãos meteorológicos orientam a adoção de medidas preventivas para mitigar os efeitos na saúde:
- Ingestão de líquidos: manter o consumo frequente de água e sucos, evitando bebidas alcoólicas e cafeinadas;
- Umidificação de ambientes: utilizar aparelhos umidificadores ou recorrer a métodos práticos, como colocar bacias com água e toalhas molhadas nos cômodos;
- Proteção tópica: usar cremes hidratantes para o corpo e lábios, além de soro fisiológico para aliviar o ressecamento das mucosas nasais e oculares;
- Cuidados com a rotina: reduzir a exposição direta ao sol e suspender a prática de atividades físicas intensas nos horários de maior calor e menor umidade.
Em casos de emergência, transtornos de saúde graves ou registro de focos de incêndio, a população deve contactar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros por meio do número 193. Informações detalhadas sobre a cobertura dos avisos e atualizações do tempo estão disponíveis na página oficial do Inmet.
Mais 13 estados afetados
Além da Bahia, mais 13 estados estão com alerta laranja para baixa umidade do ar. O alerta abrange áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste:
- Norte: Pará, Rondônia e Tocantins
- Nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí
- Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
- Sudeste: Minas Gerais e São Paulo