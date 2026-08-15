Baixa umidade coloca 103 cidades da Bahia em alerta

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Um comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 103 municípios da Bahia em situação de alerta neste sábado, 15. O aviso meteorológico aponta risco moderado a elevado de problemas de saúde e desconforto físico provocados pelo acentuado ressecamento do ar em diversas regiões baianas.

A condição é provocada pela presença de uma massa de ar quente e seco, que favorece a elevação das temperaturas e dificulta a formação de nuvens.

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De acordo com o órgão, os índices de umidade relativa do ar devem oscilar entre 20% e 12%. Os menores valores estão previstos para o Centro-Norte, Extremo-Oeste, Centro-Sul e Vale São-Franciscano da Bahia. Para parâmetros de comparação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que valores abaixo de 60% já exigem atenção da população.

Confira a lista dos municípios baianos que serão afetados pela baixa umidade:

América Dourada

Angical

Baianópolis

Barra

Barra do Mendes

Barreiras

Barro Alto

Bom Jesus da Lapa

Boninal

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Buritirama

Caculé

Caetité

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Candiba

Carinhanha

Casa Nova

Catolândia

Caturama

Central

Cocos

Condeúba

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Érico Cardoso

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Guajeru

Guanambi

Ibiassucê

Ibipeba

Ibipitanga

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Ipupiara

Irecê

Itaguaçu da Bahia

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

João Dourado

Juazeiro

Jussara

Lagoa Real

Lapão

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macaúbas

Malhada

Mansidão

Matina

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Muquém do São Francisco

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Paramirim

Paratinga

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Presidente Dutra

Remanso

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Rio do Antônio

Rio do Pires

Santa Maria da Vitória

Santa Rita de Cássia

Santana

São Desidério

São Félix do Coribe

São Gabriel

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Sobradinho

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanque Novo

Uibaí

Umburanas

Urandi

Wanderley

Xique-Xique

A aridez do clima eleva as chances de:

Ressecamento da pele;

Irritação nas vias aéreas;

Desconforto nos olhos e na boca.

Além dos impactos diretos ao bem-estar, a baixa umidade potencializa a propagação de focos de queimadas em áreas de vegetação.

Recomendações de saúde e prevenção

Diante do quadro de ar seco, especialistas e órgãos meteorológicos orientam a adoção de medidas preventivas para mitigar os efeitos na saúde:

Ingestão de líquidos: manter o consumo frequente de água e sucos, evitando bebidas alcoólicas e cafeinadas;

Umidificação de ambientes: utilizar aparelhos umidificadores ou recorrer a métodos práticos, como colocar bacias com água e toalhas molhadas nos cômodos;

Proteção tópica: usar cremes hidratantes para o corpo e lábios, além de soro fisiológico para aliviar o ressecamento das mucosas nasais e oculares;

Cuidados com a rotina: reduzir a exposição direta ao sol e suspender a prática de atividades físicas intensas nos horários de maior calor e menor umidade.

Em casos de emergência, transtornos de saúde graves ou registro de focos de incêndio, a população deve contactar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros por meio do número 193. Informações detalhadas sobre a cobertura dos avisos e atualizações do tempo estão disponíveis na página oficial do Inmet.

Mais 13 estados afetados

Além da Bahia, mais 13 estados estão com alerta laranja para baixa umidade do ar. O alerta abrange áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste: