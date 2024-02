Banda de Hiago Danadinho ajudou no socorro das vítimas de naufrágio | A TARDE

Integrantes da banda do cantor Hiago Danadinho ajudaram a socorrer as vítimas do acidente que causou a morte de pelo menos seis pessoas na noite de domingo, 21, na Baía de Todos os Santos, no píer de Madre de Deus. O show aconteceu na Ilha Maria Guarda, onde também estavam as vítimas do naufrágio.

O cantor de pagode Hiago Danadinho, através dos stories do Instagram, relatou o que aconteceu. "Muito triste com essa notícia sobre o acidente envolvendo uma embarcação no percurso da ilha de Maria Guarda, onde acabamos de fazer um show. A banda estava no Porto ainda, e conseguiu ajudar no socorro dos envolvidos. Me solidarizo com todos os familiares e estou em oração para que Deus guarde todos que estavam nesse barco", escreveu o pagodeiro.

Hiago Danadinho fez uma roda de oração ainda no local e publicou uma foto do momento. "Paramos no meio do caminho para fazer uma oração coletiva, pedindo a Ele que guarde todos que estão envolvidos nessa tragédia".

Ainda na noite de domingo, durante o evento Madre Verão 2024, o cantor Dan Valente também se apresentou. No Instagram, ele se solidarizou com as vítimas. "Muita gente mandando mensagem... Graças a Deus não foi com a gente. Agradecer e orar por cada livramento. E que Deus proteja os acidentados, meus sentimentos pelas vidas perdidas".