Banhistas relatam ataques de piranhas em Jequié; prefeitura cria comitê

Entre as ações planejadas, estão o monitoramento constante da área

Após os registros de ataques de piranhas na Prainha de Lomanto, em Jequié, a prefeitura do município criou um comitê técnico para abordar o assunto e elaborar soluções. Diante dos relatos de banhistas compartilhados nas redes sociais, a gestão municipal informou que o grupo está avaliando o ambiente aquático e desenvolvendo estratégias preventivas para garantir a segurança dos frequentadores.

"Diante do surgimento de ataques de piranhas registrados no entorno da Prainha de Lomanto, a Prefeitura de Jequié criou um comitê técnico para abordar a situação com brevidade. O grupo, composto por representantes da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente e da Secretaria de Infraestrutura, está avaliando o ambiente aquático e desenvolvendo estratégias preventivas para garantir a segurança dos banhistas".

De acordo com a prefeitura, entre as ações planejadas, estão o monitoramento constante da área e a realização de estudos sobre o comportamento dessas espécies naquele local, com o objetivo de coibir que isso aconteça.

Em nota, a Prefeitura reforçou a importância da colaboração dos frequentadores para minimizar os riscos.

“É fundamental que resíduos de alimentos não sejam descartados na área de uso dos banhistas, pois podem atrair esses peixes. Além disso, os banhistas devem respeitar os limites da área demarcada com boias, que foram cuidadosamente definidos para maior proteção de todos. A conscientização e o cumprimento dessas orientações são essenciais para garantir momentos de lazer com segurança e tranquilidade."

Apesar do limite citado na nota, relatos de banhistas afirmam que os ataques estão acontecendo antes mesmo da demarcação com boias. "Meu filho de 3 anos foi mordido no raso, ao lado do píer de banhistas, dentro da área limite das boias", relatou um frequentador do local.

"Elas estão atacando bem na beira da água, estava no último domingo e os ataques foram bem longe das boias. Inclusive, no dia elas estavam bem violentas, foram várias vítimas, como crianças e adultos", disse outra.