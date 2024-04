Baralho do Crime da SSP-BA ganha três novas cartas; confira | A TARDE

O Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) foi atualizado com três novas cartas, nesta terça-feira, 16. Segundo informações da SSP-BA, três foragidos da Justiça passam a integrar a ferramenta, no naipe de “Paus”.



Com atuação na capital e na Região Metropolitana de Salvador, os três homens são procurados pelos crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e roubo.



Ainda de acordo com a SSP-BA, na carta “Dama de Paus” foi inserido Angelo Martins de Cerqueira Neto, conhecido como “Tio Chico”. Ele possui três mandados de prisão pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo. Segundo investigações da Polícia Civil, ele determina as ações de um grupo criminoso, além de ordenar ataques para enfraquecer uma facção rival, na Ilha de Itaparica.

Tio Chico é o novo 'Dama de Paus' do Baralho do Crime. | Foto: Divulgação/SSP-BA

Já o novo representante da carta “Seis de Paus” é Elismar Santana da Paixão, conhecido como “Thubi” ou “Tinho”. Com atuação em Salvador e Simões Filho, o foragido da Justiça foi indiciado por integrar uma organização criminosa, além de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



A SSP-BA informou que, segundo denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Elismar age na região de Simões Filho como gerente do tráfico, responsável por fazer a distribuição de drogas e armas nas localidades de Góes Calmon, Santo Antônio, Rio das Pedras e Galo. Além de comandar e coordenar ataques contra o grupo rival nos bairros de Castelo Branco e Palestina, em Salvador. Ele atua em parceria com Fabio dos Santos Nascimento, o “Fabão” ou “Jibóia”, atual “Oito de Espadas” do Baralho.



Ainda segundo informações da SSP-BA, Elismar já foi alvo da “Operação Borderline”, da Polícia Civil, que teve o objetivo de identificar a atuação de um grupo criminoso nos bairros de Valéria e Palestina, além de algumas localidades do município de Simões Filho.

O novo 'Seis de Paus' da ferramenta é Elismar Santana da Paixão. | Foto: Divulgação/SSP-BA

A terceira nova carta, o ”Cinco de Paus”, é ocupada por Uelquer Silva de Araújo, conhecido como “Porquinho”. Envolvido no tráfico de drogas, ele atua em Salvador, nos bairros de Pero Vaz e Santa Mônica. Uelquer tem condenação pelos crimes de homicídio na forma tentada e consumada.



Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público, no dia 28 de setembro de 2008, Uelquer juntamente com um comparsa, disparou diversos tiros contra Emerson Xavier dos Santos Filho, porém a vítima não foi a óbito. Durante a ação, a irmã de Emerson, Stephany Silva de Jesus, também foi alvejada. A jovem foi levada para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo no dia 3 de outubro daquele ano.

Uelquer Silva de Raújo, conhecido como Porquinho, é o novo "Seis de Paus". | Foto: Divulgação/SSP-BA

A SSP-BA destaca que qualquer informação que ajude a polícia a localizar esses ou outros integrantes do Baralho do Crime pode ser repassada, de forma anônima, para o Disque Denúncia da SSP, através do número 181.