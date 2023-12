Barreiras registra mais de 3 mil raios e chuva de granizo | A TARDE

Após a onda de calor que atingiu a cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, o município registrou chuva de granizo e mais de três mil raios, neste domingo, 17. Assustados, moradores fizeram registros e publicaram nas redes sociais.

Segundo informações, pequenas pedras de gelo caíram em pontos isolados da cidade, surpreendendo a população. Até sábado, dia anterior, o município apresentava baixa umidade relativa do ar e temperaturas de quase 40ºC, com os efeitos do fenômeno El Niño.

Especialistas afirmam que granizo é mais comum em dias muito quentes. O fenômeno acontece quando o ar quente da superfície da terra encontra nuvens densas e frias, gerando pedrinhas de gelo. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 3.198 foram registrados, mas sem relatos de feridos.

A chuva também atingiu a cidade de Barra, mas com menor intensidade. Mais de mil raios foram registrados no município.

A terceira onda de calor de 2023 voltou a afetar cidades da Bahia entre quinta-feira, 14, e domingo, 17. Cidades como Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa e Formosa do Rio Preto foram atingidas. De acordo com o Inmet, o fenômeno terminou às 19h do domingo. A temperatura segue elevada ao longo da semana.

