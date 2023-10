Barril com quase 30 quilos de droga é encontrado pela PM em Itacaré | A TARDE

Mais de 27 quilos de drogas foram encontrados pela Polícia Militar (PM-BA), no domingo, 29, em uma localidade conhecida como Bairro Novo, na cidade de Itacaré, que fica no sul do estado da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais realizavam rondas, quando tiveram o conhecimento sobre a possibilidade de entorpecentes escondidos em uma trilha, na região de Mata do Miranda.

Os agentes foram até a ponto indicado e, ao chegarem na localidade, eles encontraram um barril enterrado com uma grande quantidade de drogas

Durante a ação, foram apreendidos 25 quilos de maconha, dois quilos de cocaína, 520 gramas de crack e duas balanças.



Todo o material foi encaminhado para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus.

Vídeo:

Divulgação | SSP-BA