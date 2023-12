Barroso, do STF, ministra aula para estudantes em Lauro de Freitas | A TARDE

Presente na Bahia para participar do 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Roberto Barroso, deu uma aula motivacional para cerca de 250 estudantes, professores e funcionários de quatro unidades escolares da rede estadual de Salvador e Lauro de Freitas. A atividade aconteceu no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (Ceep-TIC), em Lauro de Freitas.

O tema da aula foi “Como fazer diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo”. A programação contou, ainda, com a exposição de projetos científicos realizados pelos alunos, uma visita guiada aos espaços da escola e apresentações culturais.

“Essa foi uma conversa motivacional com os estudantes do Ensino Médio para chamar a atenção para a importância dos valores, da integridade, do conhecimento. É preciso estar sintonizado com o mundo e com as grandes questões do mundo, proteção da democracia, deixar que a revolução tecnológica esteja em um trilho ético, pensar na mudança climática e pensar nos temas do Brasil que estão na Constituição. Não é uma visão política da vida, é uma visão institucional. Eu gosto de dizer que a democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Nós precisamos de jovens íntegros e idealistas e, portanto, eu vim aqui para conversar sobre isso, sobre integridade, civilidade e idealismo”, declarou o ministro Barroso.

O tema da aula foi “Como fazer diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo” | Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Mostra científica

A exposição de sete projetos científicos reuniu os trabalhos apresentados na Feira de Ciência promovida para estudantes do curso profissionalizante de Manutenção e Suporte em Informática. O ministro Barroso e o governador em exercício conheceram os trabalhos apresentados pelos estudantes. Um dos projetos foi a Mesa Multifuncional Inteligente (MMI), que transforma energia solar em energia elétrica a serviço dos trabalhadores ambulante das praias com múltiplas funcionalidades.

“A gente adicionou uma entrada para carregador, que é uma ótima opção para quem tiver com o celular descarregado na praia e precisar chamar um transporte por aplicativo, por exemplo. E também possui um roteador, que tem sua internet própria. Então, não vai ter problema de avisar a pai, a mãe quando forem à praia. E tem um cooler que refrigera sozinho. E o foco é para microempreendedores de praia, para dar visibilidade ao trabalho deles”, explicou Luana Victória Seixas, aluna do 2º ano do Ensino Médio.

A secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro, também acompanhou a ação, ao lado da chefe de gabinete da Secretaria de Educação (SEC-BA), Rowenna Brito.

“Para nós, é uma alegria receber o ministro Barroso aqui, em uma escola, apresentar para ele o nosso projeto de educação, apresentar para ele a revolução que a Bahia está fazendo na educação, com esses novos empreendimentos, com complexos de oportunidades. Ter o ministro conversando com os nossos estudantes, se aproximando, apresentando para eles uma visão de mundo e de um lugar, de uma experiência como a dele, para nós, é significativo. Foi possível ver o brilho nos olhos dos meninos, apresentando os projetos de ciências que eles desenvolvem, ao longo do ano, aqui”, contou Rowenna.