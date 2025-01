Batida entre caminhonetes termina com um morto e dois feridos na Bahia

O acidente ocorreu em um trecho da BR-020 - Foto: Divulgação/PRF

Uma batida entre duas caminhonetes deixou um homem de 72 anos morto e um casal de idosos ferido, nesta quarta-feira, 18. O acidente ocorreu em um trecho da BR-020, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Os sobreviventes saíram de Brasília com destino ao estado da Paraíba, quando a caminhonete saiu da pista contrária e atingiu o outro veículo, que seguia para a capital federal sob condução do motorista que morreu. As informações foram confirmadas pela Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o G1 Bahia, a vítima foi identificada como João Antônio Dalligna. O óbito dele foi confirmado ainda no local da batida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.

O casal de idosos foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista teve apenas ferimentos leve e a companheira teve fratura no braço esquerdo e foi levada para uma unidade de saúde.