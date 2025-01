Veículo atinge bomba de combustível e quase causa explosão em Coité

Houve um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado - Foto: Reprodução / Notícias de Coité

Moradores de Conceição do Coité, na região do Sisal, tomaram um grande susto na noite de quarta-feira, 18. Um carro que estava estacionado numa rua desceu sozinho e colidiu com uma bomba de combustível no Posto Boaventura, localizado no centro da cidade.

De acordo com informações site Notícias de Coité, houve um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado. A equipe do Águia Resgate foi acionada por volta das 21h55, e, com o auxílio de populares e da Guarda Municipal, utilizou extintores para apagar as chamas.

Até o momento, o proprietário do veículo não foi identificado. Ninguém ficou ferido.