Batida entre dois carros deixa feridos na Região Metropolitana

Acidente aconteceu na localidade dos 40 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma batida envolvendo dois carros deixou feridos na tarde deste domingo, 22, na BR-110, na localidade dos 40, em Catu, cidade situada na Região Metropolitana de Salvador.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local para prestar socorro. Uma ambulância levou as vítimas do acidente para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O Portal Massa! busca mais informações sobre o caso. Esta matéria será atualizada.