Liderança do BDM é detida em Salvador durante investigação

Entre os detidos na Operação Sumé, deflagrada em Salvador entre sexta-feira, 20, e domingo, 22, estava Roberlan de Cerqueira Santana, um nome já conhecido das forças policiais. Apontado como liderança da facção Bonde do Maluco (BDM), com forte atuação no interior da Bahia, Roberlan foi encontrado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava internado após ser vítima de disparos de arma de fogo.

O histórico criminal de Roberlan inclui processos por violência doméstica e duas prisões anteriores por tráfico de drogas, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, e em Saubara, município próximo. Sua detenção ocorreu como parte de uma operação conduzida pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

Além de Roberlan, a Operação Sumé resultou no cumprimento de três mandados de prisão contra outros suspeitos. A ação reforça o comprometimento das autoridades em combater atividades criminosas e garantir a segurança da população.