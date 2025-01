Forças da Bahia atuam na identificação de vítimas na BR-116 em MG

Materias genéticos de familiares serão coletados pela Coordenação de Genética Forense e ficarão à disposição - Foto: Alberto Maraux

As Forças de Segurança da Bahia estão mobilizadas para prestar apoio na identificação das vítimas do trágico acidente ocorrido na BR-116, próximo à cidade mineira de Teófilo Otoni. O episódio, que envolveu um ônibus com passageiros baianos, motivou a atuação conjunta do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros da Bahia, em parceria com as autoridades de Minas Gerais.

Para facilitar a identificação das vítimas, unidades regionais do DPT, localizadas em Vitória da Conquista, Jequié, Itaberaba e Santo Antônio de Jesus, estão coletando amostras biológicas de familiares. Esses materiais foram encaminhados à Coordenação de Genética Forense, em Salvador, onde serão analisados e ficarão disponíveis para as autoridades mineiras.

Além disso, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) atua na busca e coleta de dados dos parentes das vítimas, mantendo contato constante com a Polícia Civil de Minas Gerais para acompanhar o processo de identificação e a liberação dos corpos.

Em nota, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, expressou solidariedade às famílias e reafirmou o compromisso das autoridades baianas com o apoio necessário. “Estamos todos consternados e solidários às famílias e Forças Policiais e de Bombeiros de Minas Gerais. Utilizaremos todos os recursos possíveis para auxiliar na identificação e também nas transferências”, destacou Werner.