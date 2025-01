Reconhecimento facial: procurados por estupro e tráfico são capturados

A ferramenta atingiu a marca de 2.295 pessoas encontradas

Dois procurados pela Justiça pelos crimes de tráfico de entorpecentes e estupro de vulnerável foram alcançados, nesta sexta-feira, 20, em Salvador, após serem identificados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com a unidade, as últimas capturas aconteceram após acionamento das equipes do 18⁰ BPM (Centro Histórico) e do Batalhão Gêmeos. A ferramenta atingiu a marca de 2.295 pessoas encontradas

A tecnologia é empregada em pontos estratégicos de grande circulação em Salvador, cidades da Região Metropolitana e no interior do estado, para auxiliar no monitoramento em grandes eventos. Em 2024, 1.042 criminosos foram alcançados pela polícia baiana.