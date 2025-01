Mulher suspeita de atear fogo em adolescente é presa na Bahia

Adolescente de 15 anos foi atingida enquanto dormia - Foto: Divulgação/ Ascom PC-BA

Uma mulher, suspeita de atear fogo em uma adolescente foi presa pela Polícia Civil (PC), na manhã deste sábado, 21. Ela tinha um mandado de prisão temporária em aberto e era considerada foragida da justiça. A ação ocorreu no Povoado Fazenda Campo Limpo, no município de Sátiro Dias, nordeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada após o recebimento de uma denúncia anônima na sexta-feira, 20, quando as equipes da DT realizaram diligências para confirmar as informações e planejar a abordagem.

Segundo a PC, após monitoramento das imediações da residência, a suspeita foi presa sem oferecer resistência. Ela foi conduzida à Delegacia Territorial de Inhambupe, passou por exames legais e está à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o caso

O mandado de prisão está relacionado a um crime ocorrido em 23 de novembro deste ano, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. Uma adolescente de 15 anos foi vítima de um ataque, no qual foi atingida por uma substância inflamável enquanto dormia. A jovem foi socorrida para uma unidade hospitalar local e transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por um procedimento cirúrgico.

A suspeita do ataque seria a mãe do ex-namorado da adolescente. O relacionamento entre os jovens já apresentava episódios de violência, levando a família a mudar-se para outra cidade no interior da Bahia. No dia do ocorrido, a adolescente estava na casa da acusada quando foi atingida pela suspeita.