Ativista LGBTQIA+ é assassinado a tiros em bar na Bahia

- Foto: Redes Sociais

Um ativista da comunidade LGBTQIA+ foi assassinado nesta sexta-feira, 20, em Serrinha, cidade a cerca de 180 km Salvador. Lucas Cruz de Jesus, de 33 anos, conhecido como Duduka, foi morto a tiros dentro de um bar na rua Santa Clara, no bairro Vista Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, familiares da vítima contaram que um homem encapuzado desceu de um veículo, entrou no bar e atirou diversas vezes. Lucas morreu no local.

Lucas é fundador do Coletivo LGBTI+ Flores do Sisal, que desde 2008 atua na promoção da diversidade e direitos humanos na região. Nas redes sociais, o grupo lamentou a morte do ativista,

"Duduka foi covardemente tirado de nós a tiros, de forma cruel e desumana. Lucas não era apenas um militante; ele era um símbolo de luta, resistência e amor por um mundo mais justo para a comunidade LGBTI+", diz o comunicado.

Leia também:

>> UFBA e SSP abrem inscrições para 1ª turma de mestrado profissional

>> Atropelador em mercado de Natal na Alemanha era ativista anti-islã

>> Mãe de ex-namorada detona Nattanzinho após namoro com Rafa Kalimann

Por meio de nota, o Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CELGBT) informou que Lucas tinha uma trajetória marcada pelo "empenho na luta pelo fortalecimento do interior, com ênfase no território do Sisal, e na garantia de direito para a população LGBT, no diálogo sobre negritude e direitos humanos".

Também em nota, a Pró-reitoria de Ações Afirmativas da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) emitiu nota de pesar e se solidarizou com familiares e amigos da vítima.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Serrinha .