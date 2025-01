Mãe de ex-namorada detona Nattanzinho após namoro com Rafa Kalimann

Neurismar revelou sua decepção com Nattan - Foto: Reprodução | Instagram

O anúncio do romance entre o cantor Nattanzinho e Rafa Kalimann, feito nesta terça-feira, 17, desencadeou um desabafo polêmico de Neurismar Costa, mãe de Layla Samille, ex-namorada do cantor. Em publicação no Instagram, Neurismar revelou sua decepção com Nattan, destacando os planos de casamento que o artista fazia com sua filha antes do término repentino.

Leia mais:

>> Susana Vieira alfineta influenciadores em novelas: "A maioria é ruim"

>> Rita Cadillac grava pornô com ex de Andressa Urach: "Tive problemas"

>> João Silva, filho de Faustão, curte a solteirice, mas não esquece ex

"Era um cara super apaixonado, nos falava de casamento e até projetava uma casa junto com Layla. Desde a torneira da pia até os móveis, tudo era planejado por eles", afirmou. Ela contou que o relacionamento durou quase quatro anos e que, até dias antes do fim, Nattan seguia falando sobre o futuro ao lado de Layla.

Neurismar também divulgou prints de conversas entre o cantor e sua filha, onde ele dizia que queria que Layla fosse a mãe de seus filhos e falava em casamento. Em outra mensagem enviada diretamente ao artista, a mãe acusou Nattan de agir de forma covarde: "Minha filha não merecia essa covardia", desabafou.

O namoro de Nattan e Rafa Kalimann começou pouco tempo após ambos terminarem seus relacionamentos anteriores. O cantor colocou fim ao romance com Layla no dia 26 de novembro, enquanto Rafa terminou o relacionamento de um ano com o ator Allan Souza Lima também no mês passado.

O novo casal ainda aumentou a repercussão ao compartilhar vídeos em que Nattan chama o pai e o irmão de Rafa de "sogro" e "cunhado". Para Neurismar, no entanto, as atitudes do cantor contradizem o que ele demonstrava em relação à sua filha. "Não sei se o que estou fazendo é correto, mas como mãe cansei dessa palhaçada!", escreveu, deixando claro seu descontentamento com a situação.