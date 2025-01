João Silva, filho de Faustão, curte a solteirice, mas não esquece ex

João e Schynaider - Foto: Reprodução

Um ano depois de encerrar o relacionamento com a modelo Schynaider Moura, o apresentador João Silva, de 20 anos, analisou as críticas que a relação recebeu enquanto estavam juntos. A diferença de idade entre os dois — ele tinha 19 anos na época e ela, 35 — gerou debates acalorados nas redes sociais.

“Fiquei especialmente incomodado com os comentários direcionados à Schynaider, que hoje tem 36 anos. Achei que foram muito injustos com ela. Ela lidou com tudo de forma tão madura, o que só reforça o tipo de mulher incrível que ela é. Já eu não me deixei abalar. Sempre soube que muitas pessoas fazem críticas vazias. No final, é sempre a mulher quem recebe o peso maior das opiniões alheias”, desabafou o apresentador em entrevista ao jornal Extra.

Agora solteiro, após um relacionamento que durou quase dois anos, o filho de Fausto Silva está totalmente focado em sua carreira. Ele comanda o "Programa do João", exibido pela Band, e garante estar aproveitando a nova fase da vida.

“Estou curtindo a vida de solteiro e me dedicando ao trabalho. É claro que valores como caráter e ética são fundamentais para mim, mas, quando penso em alguém ao meu lado, busco uma pessoa que seja adaptável, que saiba conversar com qualquer tipo de pessoa, seja o porteiro do prédio ou o presidente da República. O que mais valorizo é autenticidade. Não quero estar com alguém que viva de aparências ou que tenha posturas extremas”, explicou o apresentador.