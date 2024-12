"Sou gordo, vou emagrecer. E você que é feio?", dizia filho de Faustão

João Silva fez bariátrica - Foto: Reprodução / Instagram

Aos 20 anos, João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, está focado em traçar um caminho sólido e independente, longe das expectativas que a fama de seu pai poderiam impor. Determinado, ele deixa claro que seu objetivo vai além dos holofotes.

"A minha vontade é ser um grande profissional e ponto. Não tenho essa coisa de ser movido pela fama. Vejo a minha profissão como qualquer outra. A pressão é tão irrisória perto das oportunidades que se abriram pra mim, que não posso reclamar de nada. O privilégio é ter um pai que me ama", afirma em entrevista ao Extra.

João também destaca a obesidade que enfrentou durante a adolescência. Aos 16 anos, percebeu que precisava fazer uma mudança definitiva em sua vida. Foi quando, com o apoio dos pais, optou por uma cirurgia bariátrica.

"Já fui obeso e lidava bem com isso. Muita gente como eu tenta esconder os conflitos, mas não tive traumas. Eu era o gordinho da zoeira. Mas, quando estava perto dos 16 anos, tive medo. Comecei a pensar: 'até quantos anos vou viver?'. Então tomei a melhor decisão, em conjunto com os meus pais. Quis a cirurgia. Mudou minha história. Como eu chegaria aos 40 anos, se não tivesse feito? Tinha 148kg, cheguei a 67kg e hoje tenho 77kg. Me sinto mais disposto, quero trabalhar mais", relembra.

Apesar dos desafios na infância e adolescência, João diz que nunca teve problemas de autoestima. Ele encontrou no humor uma forma de lidar com as piadas sobre seu peso.

"Nada que me incomodasse. O gordinho na escola nunca passa despercebido, então eu zoava para não ser zoado. Quando os caras me chamavam de gordo, eu falava: 'Sou gordo, posso emagrecer. E você que é feio?'. Não passei por uma crise de autoestima. Acho que isso acontece mais com quem era magro e engorda. Fui gordo desde criança", conta com leveza.