Quase falida, Regininha Poltergeist vende empadas na rua

Uma das maiores musas dos anos 90, Regininha Poltergeist está em grave crise financeira. Para sobreviver, ela começou a vender empadas produzidas por ela mesma em uma rua do Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Extra, a falta de dinheiro é tanta que ela está sem televisão em casa.

Em agosto, Regininha chegou a ficar dez dias internada para tratamento psiquiátrico após ser diagnosticada com transtorno psicótico.

Bailarina com formação no Theatro Municipal do Rio, Regininha Poltergeist estudou balé clássico por mais de uma década e atuou como professora. Depois de participar de um concurso de beleza, acabou sendo catapultada para o mundo artístico.

O apelido que a fez famosa foi dado por Fausto Fawcett, que fazia um célebre show chamado "Básico Instinto", com outras loiras, como Marinara Costa e Katia Bronstein, sendo um dos maiores sucessos do início dos anos 1990. Com a repercussão, Regininha acabou estampando várias capa da revistas masculinas, incluindo a "Playboy".