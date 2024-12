Roberta Miranda fala de relação com namorado mais jovem: "Pé atrás"

Roberta Miranda beijou o segurança durante um show - Foto: Reprodução

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, abriu o jogo sobre a sua relação amorosa com o seu segurança, Daniel, com quem foi flagrada aos beijos durante um show em Pernambuco. Sendo sincera, a artista refletiu sobre as relações com pessoas mais novas.

"A gente fica com os dois pés atrás. Fui mais infeliz no amor do que feliz, porque amei demais. Toda vez que amava muito, me amavam menos", afirmou Roberta Miranda em entrevista ao Fofocalizando.

Apesar das inseguranças, sobretudo na diferença de idade com o amado, a cantora entende a necessidade de viver o momento para saber o resultado da relação. "Se você não passar por isso, não vai perceber o quanto pode ser maravilhoso. Quando você está lidando com você mesma, é uma coisa. Quando divide pensamentos com o outro, é outra", disparou Roberta Miranda.