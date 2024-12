Ex-bailarina do Faustão é suspeita de lavar R$ 15 milhões para o PCC

Natacha Horana - Foto: Reprodução

A influencer e ex-bailarina do Faustão Natacha Horana foi denunciada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN). Ela é suspeita de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A dançarina de 33 anos foi presa preventivamente em novembro deste ano. Segundo o jornal Extra, a modelo tem envolvimento com Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Prateado, que chefiava um esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa.

Natacha teria usado seu nome e de sua mãe em transações financeiras para ocultar a origem dos valores. A Justiça aponta ainda que a bailarina estava ao lado de Valdeci quando ele foi preso em abril de 2022, e o visitava "rotineiramente na prisão", demostrando o vínculo entre os dois. Além de Valdeci, Natacha também tinha envolvimento com outros membros da organização.

O cálculo do MP é que no período de 02 de janeiro de 2014 a 29 de fevereiro de 2024, Natacha movimentou o total de R$ 15.022.089,87, sendo R$ 7.630.019,76 a crédito e R$ 7.392.070,11 a débito.

O montante movimentado nas contas pessoais e empresariais ligadas a ela não era compatível com sua renda declarada, levantando suspeitas de que a modelo atuaria como "laranja" do grupo.