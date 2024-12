Prodígio baiano com autismo pode entrar no Louvre

Bernardo Ribeiro Tochilovsky diagnosticado com autismo pode expor uma de suas obras no Louvre - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jovem pintor baiano Bernardo Ribeiro Tochilovsky teve seus primeiros passos na arte logo cedo pela infância. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ele viu nas pinturas, uma forma de expressar seus sentimentos. Agora, depois de anos compondo suas obras, ele terá a oportunidade de expô-las em um dos maiores museus do mundo, o Louvre em Paris, na França, museu esse que tem em sua vasta exposição, a Monalisa, obra de Leonardo da Vinci.

Leia mais:

>> Raquel Brito aparece enfaixada e revela realização de sonho: "Ansiosa"

>> Ex de Andressa Urach vai para hospital após gravação com cantor

>> Filha de Neymar é hospitalizada e mãe desabafa: "Sem chão"

De acordo com seu pai, Alejandro Tochilovsky, Bernardo já está acostumado com exposições, foram cerca de 16 no Brasil, além das internacionais, como Marrocos e Portugal. Porém, essa é a maior oportunidade, caso sua obra seja escolhida, ela será levada ao Carrossel, parte que integra o Louvre.

Obra "Galo no Sítio" de Bernardo Ribeiro Tochilovsky | Foto: Reprodução | Bernardo Ribeiro Tochilovsky

A oportunidade para o concurso surgiu, logo após uma exposição em Portugal, na cidade de Porto, que aconteceu no Dama Art Gallery, onde o quadro "Galo no Sítio" foi escolhido para participar do Prêmio Dama de Ouro Salão de Arte 2024. No total 41 artistas foram selecionados pera curadora Cristina Bernardini. A votação segue até o dia 16 de janeiro, podendo ser feitas de forma online

O quadros de Bernardo trazem consigo muitas cores e formas, representando as paisagens soteropolitanas, além de vários animais, como galos, araras, cachorros e ratos.

Segundo Maria Ângela Tochilovsky, mãe do artista, independente das dificuldades impostas no caminho, Bernardo sempre buscava desenvolver e aprender mais coisas sobre arte.

"Eu tenho orgulho como mãe, de ver um filho traçar o seu caminho e fazer uso do que lhe foi ofertado. Ele sempre trabalhou muito e dizia: 'é difícil, mas eu consigo". Essa força de vontade é dele", contou ela à TV Bahia