Raquel Brito aparece enfaixada e revela realização de sonho: "Ansiosa"

Raquel Brito confessou sonho após cirurgia - Foto: Reprodução | Record

Raquel Brito utilizou o seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 11, para mostrar o seu rosto após uma cirurgia que passou. A influenciadora surgiu toda enfaixada e anunciou a sua situação.

A ex-participante de A Fazenda realizou um procedimento na papada, mas não deu maiores detalhes. Raquel Brito afirmou que está ansiosa pelo resultado da cirurgia e declarou que é um sonho realizado.

“Acabei de chegar da cirurgia, e que paciência da doutora […] Pensem num resultado que tá babado! [Estou] realizada, um sonho realizado, doida pra tirar essa faixa pra ver como vai ficar, tô ansiosa!", comentou a influenciadora.

Na gravação, Raquel Brito apareceu deitada e utilizando faixas no rosto. No vídeo, ela ainda mostrou o irmão, Davi Brito, varrendo a casa enquanto ela seguia com a sua recuperação.