Após tirar tumor raro, mulher de Rodrigo Faro surge na academia: "Surpreendente"

Vera Viel, de 49 anos, compartilhou um marco importante em suas redes sociais na última quarta-feira, 11: dois meses após a cirurgia para retirada de um tumor raro, o sarcoma sinovial, localizado em sua coxa, a apresentadora exibiu parte de sua rotina de exercícios na academia.

No primeiro vídeo publicado, Vera aparece realizando uma variação do exercício de elevação pélvica e escreveu: "Dois meses de cirurgia." Em outro momento, destacou a evolução positiva: "Minha recuperação é surpreendente, glória a Deus." As publicações foram acompanhadas por músicas do gênero gospel.

Rodrigo Faro, marido de Vera, também relembrou o marco dos dois meses desde a operação. Em suas redes sociais, ele publicou o último vídeo gravado pela esposa antes da cirurgia, no qual ela se despede emocionada das três filhas do casal: Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.

"Maria, mamãe está indo, tá, filha? Beijo," disse Vera às lágrimas. Em seguida, ela se despediu das outras filhas: "Tchau, Clarinha, mamãe vai fazer cirurgia. Tchau, Lelê, mamãe logo volta." Emocionado, Rodrigo a incentivou: "Vai com Deus, amor. Vamos fazer um trato? Volta, né?" Vera respondeu: "Amo vocês, filhas. Daqui a pouco a mamãe volta."

Diagnóstico e tratamento

Em setembro, Vera descobriu o sarcoma sinovial após sentir um nódulo na perna. No dia 11 de outubro, véspera de seu aniversário, ela passou por uma cirurgia de seis horas para a retirada do tumor. Um mês após o procedimento, iniciou sessões de radioterapia na perna. Apesar de rápidas, as sessões trouxeram alguns efeitos colaterais leves, como relatado pela apresentadora.