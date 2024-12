Filho de Faustão fala sobre bariátrica após pesar 158 kg: "Tive culpa"

Antes e depois de João - Foto: Reprodução

João Silva não herdou apenas a vocação televisiva do pai. Durante a infância e adolescência, o filho de Faustão chegou a pesar 158 quilos, motivando uma cirurgia bariátrica. Desde então, mantém hábitos saudáveis com a alimentação e com o corpo, mas conta que nem sempre foi assim.

"Não é bom ser obeso. Eu não ligava, tipo, estava na boa, estava tranquilo, mas se eu tivesse a oportunidade de emagrecer, óbvio que eu emagreceria", comentou ele. João ainda falou sobre sempre ter sido uma pessoa acima do peso. "Não era aquela pessoa que foi magra a vida inteira e engorda depois de uma certa idade e fica naquela tristeza do comparativo com o que era a vida dela antes. Aquilo (o peso) era o meu normal, a minha vida era sobre aquilo", refletiu em entrevista ao Vênus Podcast.

O filho do Faustão também falou sobre os hábitos que mantinha quando era obeso. "Eu só comia besteira, não treinava, não fazia nada. Saia para restaurante comia dois, três almoços. Mas eu imaginava 'eu vou morrer se eu viver essa vida, uma hora eu vou morrer'', contou. Ele acrescentou a culpa que sua mãe, Luciana Cardoso, sentia sobre seu peso. "Minha mãe sempre se sentiu um pouco culpada, mas ela não tem culpa, é uma doença a obesidade. Eu também tive culpa de querer exagerar, de não abdicar da comida, mas também existe a parte médica", finalizou ele.