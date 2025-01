Tio que manteve sobrinha em cárcere por 10 anos na Bahia é condenado

Na época do crime, a jovem tinha 15 anos. - Foto: Divulgação PCES

O homem que sequestrou e manteve a sobrinha em cárcere privado por quase 10 anos no Sul da Bahia foi condenado a mais de 34 anos de prisão. A vítima é de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, e foi resgatada em setembro deste ano.O caso tramita em segredo de justiça.

O réu de 43 anos já estava preso de forma preventiva, desde outubro deste ano, e cumprirá a pena inicialmente em regime fechado, não podendo recorrer da sentença em liberdade. Ele foi condenado pelos crimes de estupro, sequestro, cárcere privado, falsificação de documento e posse irregular de arma, todos agravados por serem praticados de forma continuada.

Segundo o Ministério Público, além dos 34 anos e 9 meses de prisão, a pena também inclui um ano de detenção, além de 165 dias-multa. Como reparação do dano sofrido pela vítima, ele ainda deverá efetuar o pagamento de R$ 150 mil.

Na época do crime, a jovem tinha 15 anos. Ela contou que vivia trancada e era impedida de estudar e receber visitas, não podia sair desacompanhada e era agredida e violentada com frequência.