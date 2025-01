Líder de facção na Bahia é preso curtindo praia em João Pessoa

Foragido da Justiça, o criminoso possuía dois mandados de prisão e curtia o domingo tomando banho de mar em João Pessoa, capital da Paraíba - Foto: Divulgação Polícia Militar

O traficante e homicida que lidera uma facção com atuação nas cidades baianas de Itacaré, Ilhéus e Itabuna foi capturado na manhã deste domingo, 22, por equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) Bahia e Paraíba, do CPR-Sul e da 72a CIPM.

Foragido da Justiça, o criminoso possuía dois mandados de prisão e curtia o domingo tomando banho de mar em João Pessoa, capital da PB.

Envolvido com tráfico de drogas, armas e munições, homicídios, roubos, corrupção de menores e lavagem de dinheiro, o criminoso chegou a ocupar a carta 6 de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública.

Ações de inteligência confirmam também a parceria do traficante com uma facção carioca. Armamentos e drogas são negociados com indivíduos que atuam em comunidades do Rio de Janeiro.

Além da ordem de prisão, as equipes foram até um imóvel usado pelo traficante e cumpriram também um mandado de busca e apreensão. Celulares, documentos e um veículo avaliado em R$ 200 mil foram encontrados, até o momento, na residência. Equipes seguem no local.