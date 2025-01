Operação Sumé: 4 suspeitos de tentativa de feminicídio são presos

- Foto: OPERAÇÃO SUMÉ

Quatros suspeitos de tentativa de feminicídio que estavam com mandados de prisão em Salvador foram presos atraés da Operação Sumé, conduzida por equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

A ação foi direcionada a crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra mulheres. As prisões ocorreram entre os dias 20 e 22 de dezembro.

O primeiro mandado foi cumprido na sexta-feira, 20, no bairro da Paz, contra um homem com prisão preventiva decretada por violência doméstica. No sábado, 21, outros dois alvos foram localizados: um no bairro Luiz Anselmo e outro no Hospital Geral do Estado (HGE). No hospital, a prisão foi efetuada após a identificação do suspeito, que estava internado como vítima de disparo de arma de fogo.

Neste domingo, 22, um homem foi preso no bairro Fazenda Grande por tentativa de feminicídio.

Resultados expressivos e inteligência policial

As ações reforçam o trabalho tático e de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil. Até o início de dezembro deste ano, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher registraram 872 autos de prisão em flagrante (APFs), 92 autos de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAIs), mais de 6 mil medidas protetivas solicitadas e 1.572 prisões realizadas. Foram também instaurados 11 mil inquéritos policiais e enviadas 7.349 remessas à Justiça.

“O trabalho integrado das nossas delegacias especializadas demonstra o compromisso da Polícia Civil com a proteção dos mais vulneráveis e o enfrentamento à violência. Estamos cada vez mais aprimorando nossas estratégias e fortalecendo nossa presença para garantir justiça e segurança à população”, afirmou Maurício Moradillo, delegado coordenador de operações do DPMCV.

As diligências da Operação Sumé seguem em andamento, com o objetivo de localizar novos alvos e combater crimes contra pessoas em situação de vulnerabilidade.