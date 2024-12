Batida entre dois ônibus e uma carreta deixa cinco mortos e 21 feridos

O acidente envolveu um total de 90 pessoas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma batida entre dois ônibus e uma carreta deixou cinco pessoas mortas e 21 feridas na noite de quarta-feira, 4, na BR-110, na cidade de Olindina, no interior da Bahia. De acordo com informações preliminares, o acidente envolveu um total de 90 pessoas.

Conforme a TV Bahia, os dois ônibus voltavam de Caruaru, cidade no estado de Pernambuco, e viajavam em direção ao sul da Bahia. A carreta estava parada no acostamento da rodovia desde segunda-feira, 2.

As vítimas foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para hospitais da região. Um corpo foi retirado das ferragens por Guarnições do 19° Batalhão de Bombeiros Militar (19° BBM).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e investigar as causas do acidente. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizará a perícia no local e encaminhará os corpos das vítimas ao Instituto Médico Legal (IML).

