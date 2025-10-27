BAHIA
Bebê morre após cair em caixa d’água no sudoeste baiano
Acidente ocorreu por volta das 17h30, na Fazenda Morro da Inácia
Por Victoria Isabel
Um bebê de 1 ano e 5 meses, identificado como Felipe Pereira Nogueira, morreu após cair dentro de uma caixa d’água de mil litros na zona rural de Guanambi, no sudoeste da Bahia, no último domingo, 26.
De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 17h30, na Fazenda Morro da Inácia. A criança foi encontrada pela família já sem vida.
Os familiares ainda tentaram reanimar o menino e o levaram ao Hospital Geral de Guanambi (HGG), mas ele não resistiu. A equipe médica confirmou o óbito.
O corpo de Felipe foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Guanambi.
