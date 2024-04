Bebês estavam no apartamento onde mulheres foram mortas em Feira | A TARDE

Um bebê de um mês e outro de 2 anos estavam no apartamento em que duas mulheres e uma adolescente foram executadas na madrugada desta terça-feira, 26, no bairro Aviário, em Feira de Santana, no interior da Bahia.

Segundo informações do site Acorda Cidade, a recém-nascida é filha de Jaqueline Cruz de Jesus, de 29 anos, e a garotinha de Ana Beatriz dos Santos, 19, ambas assassinadas junto com Sara Victória Brito Salomão, de 15 anos.

De acordo com a Polícia Civil, Jaqueline Cruz tinha tinha passagem por tentativa de homicídio. Diligências estão sendo realizadas para identificar e prender os envolvidos no triplo homicídio.