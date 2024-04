Bombeiro é encontrado morto dentro da própria casa na Bahia | A TARDE

O sonho de seguir a carreira de bombeiro chegou ao fim para Luiz Otávio Dias Gomes. O aluno soldado BM morreu após um mal súbito, na manhã desta sexta-feira (5), dentro da própria residência. A situação de fatalidade aconteceu na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia.

Luiz assistia a uma aula online, quando passou pela complicação, conforme apurado pelo Portal MASSA!. Não há detalhes sobre o que motivou o mal súbito.

Agentes da 3ª CIA, pertencente ao 16° Batalhão de Bombeiros Militares (BBM), no município de Santo Antônio de Jesus, realizaram o atendimento inicial e iniciaram o procedimento de reanimação cardiorrespiratória.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) continuaram com o atendimento, porém a vítima não resistiu.

“O CBMBA se solidariza com familiares e amigos do aluno e está prestando todo suporte necessário à família”, pontuou um trecho da nota do CBMBA enviada à reportagem.