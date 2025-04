Bombeiros e brigadistas controlam incêndio no Morro do Pai Inácio

Bombeiros trabalham para controlar as chamas em Mucugezinho - Foto: Divugação Corpo de Bombeiros

Bombeiros militares e brigadistas voluntários controlaram, neste sábado, 29, o incêndio na região do Morro do Pai Inácio, no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina. Eles realizam o trabalho em pontos isolados que contém matéria orgânica dentro das fendas e que ainda oferecem riscos de possíveis queimas.

O incêndio teve início na última quinta-feira, 27. No mesmo dia, cerca de 20 bombeiros militares iniciaram o combate às chamas que esparralham pela região do Morro do Pai Inácio e em direção ao Mucugezinho, área em que os bombeiros e brigadistas permanecem atuando em focos isolados e onde ainda existe matéria orgânica acumulada nas fendas.

Ao todo, 45 bombeiros militares e brigadistas voluntários participam da ação de combate ao incêndio. Dois aviões modelo Air Tractor e um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão atuando na operação.