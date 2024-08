Bombeiros salvam homem após 8 dias com anel preso e dedo inchado

Bombeiros de Madre de Deus retiram anel preso em dedo de homem há mais de 8 dias - Foto: Divulgação

Um homem que passou mais de oito dias com um anel preso ao dedo procurou atendimento no 14° Batalhão de Bombeiros Militar (14° BBM) em Madre de Deus na manhã deste sábado, 17, para a retirada do acessório. Acompanhado por sua irmã, ele foi encaminhado ao local após orientação médica, buscando uma remoção segura antes de dar continuidade ao tratamento.

Com um edema significativo no dedo afetado, a equipe do 14° BBM utilizou uma microrretífica para realizar a remoção do anel, agindo com extremo cuidado para evitar maiores complicações. Durante todo o procedimento, os bombeiros mantiveram a vítima, que também é paciente psiquiátrico, e seus familiares informados sobre cada etapa do processo, garantindo que todos estivessem tranquilos e cientes das ações realizadas. Após a retirada do anel, o homem retornou à unidade de saúde para seguir com o atendimento médico.

Leia mais:

Prefeitura de Salvador reabre inscrições para concurso; confira prazo

"A maioria das pessoas não conhece os nossos equipamentos, o que pode causar estranheza e até medo. E nesse caso, em especial, a vítima era também um paciente psiquiátrico e tínhamos que atender com ainda mais atenção. Não apenas retiramos o acessório, mas conversamos, explicamos os processos e acolhemos, pois sabemos que o edema incomodava bastante e não queríamos causar ainda mais trauma”, relatou a subtenente BM Eneida Cachoeira.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta a população sobre os cuidados necessários com o uso de anéis. Recomenda-se verificar regularmente o ajuste dos acessórios, removendo-os imediatamente caso estejam apertados. Se a remoção não for possível, é aconselhável procurar um quartel do Corpo de Bombeiros, onde os profissionais estão capacitados para retirar o anel de forma segura.