Prefeitura de Salvador reabre inscrições para concurso; confira prazo

As inscrições do concurso público da Prefeitura de Salvador foram reabertas com um novo prazo paras as inscrições e alterações do edital. A retificação foi publicada no Diário Oficial do Município de Salvador desta sexta-feira, 16.

A alteração no edital permite a isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional.

O novo prazo para inscrições começa na próxima terça-feira, 20 de agosto, e vai até o dia 12 de setembro. O prazo para solicitar a isenção, no entanto, vai até o dia 24 de agosto. Não há previsão de devolução dos valores para quem já pagou a taxa.

As mudanças ocorrem após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual (MPBA) a permitir a isenção de pagamento de taxa de inscrição em todos os concursos e processos seletivos para emprego e estágio da prefeitura, até que sejam estabelecidas as normas municipais sobre o assunto.

Inscrições

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), organizadora do certame.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para o dia 17 de novembro.