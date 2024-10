Botulismo na Bahia: paralisia facial chama atenção de equipe médica

A médica descreveu a condição como uma "paralisia flácida" - Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE

Três dos seis pacientes diagnosticados com botulismo na Bahia estão internados no Instituto Couto Maia, em Salvador, com destaque para o quadro de paralisia facial. Em entrevista à TV Bahia na quinta-feira, 26, a diretora técnica da unidade, Dra. Geovanna Sabóia, explicou que a paralisia, que começa na face e se espalha para os membros, foi um sinal claro que chamou a atenção da equipe médica.

Dos seis casos, duas pessoas apresentaram complicações e faleceram. A médica descreveu a condição como uma "paralisia flácida" que pode ser acompanhada por sintomas como visão turva, flacidez muscular e dificuldades para engolir e falar.

Leia mais

>> Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

>> Mortadela pode matar? Entenda relação com doença rara causou mortes na Bahia

O caso mais recente é de uma mulher de 31 anos, de Cícero Dantas, cujo diagnóstico foi confirmado na quarta-feira, 25. Ela foi transferida para Salvador no início de setembro e permanece internada no Couto Maia. Os outros dois pacientes em UTI são um homem de 25 anos, de Senhor do Bonfim, e outro de 39 anos, de Campo Formoso.

Todos eles consumiram mortadela de frango, e a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) investiga a possibilidade de que o produto tenha causado o surto no estado.